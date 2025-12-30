В Советском районе Челябинска объявлен карантин по бешенству животных, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Эпизоотический очаг расположен на улице Златоустовская, а территория в радиусе до двух километров объявлена неблагополучным пунктом. Там обнаружена зараженная бешенством лисица.
В неблагополучном пункте запрещены ярмарки, выставки (торги) и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых к инфекции животных; их вывоз в течение 179 календарных дней.
Властям города и района, специалистам ветслужбы рекомендовано обеспечить выполнение плана мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бешенства и предотвращению распространения возбудителя.