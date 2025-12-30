Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Советском районе Челябинска объявлен карантин по бешенству животных

Это следует из соответствующего распоряжения губернатора.

В Советском районе Челябинска объявлен карантин по бешенству животных, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Эпизоотический очаг расположен на улице Златоустовская, а территория в радиусе до двух километров объявлена неблагополучным пунктом. Там обнаружена зараженная бешенством лисица.

В неблагополучном пункте запрещены ярмарки, выставки (торги) и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых к инфекции животных; их вывоз в течение 179 календарных дней.

Властям города и района, специалистам ветслужбы рекомендовано обеспечить выполнение плана мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бешенства и предотвращению распространения возбудителя.