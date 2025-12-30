В Башкирии полиция дважды остановила девочек, решивших сбежать к парням

Начальник Уфимского линейного управления на транспорте полковник полиции Флюр Фасыков призвал родителей быть более бдительными, особенно во время школьных каникул. Он обратился ко всем взрослым с просьбой не оставлять подростков без присмотра, внимательно следить за тем, с кем они общаются и как проводят свободное время.