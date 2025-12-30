Ричмонд
В Башкирии полиция дважды остановила девочек, решивших сбежать к парням

Влюбленные школьницы пытались уехать из дома, но их вернула полиция.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии сотрудники транспортной полиции дважды вмешались, чтобы вернуть домой девочек, решивших уехать к молодым людям.

Первый случай произошел после обращения взволнованной матери в дежурную часть линейного управления МВД в Уфе. Женщина сообщила, что ее дочь, которая ехала в поезде, познакомилась с парнем и теперь хочет сойти на какой-то промежуточной станции, не доезжая до дома.

Второй инцидент случился раньше. Полицейские нашли и отправили домой 15-летнюю жительницу Стерлитамака. Девочка сбежала из родительского дома и намеревалась на поезде добраться до Новосибирска, чтобы встретиться там с молодым человеком.

Начальник Уфимского линейного управления на транспорте полковник полиции Флюр Фасыков призвал родителей быть более бдительными, особенно во время школьных каникул. Он обратился ко всем взрослым с просьбой не оставлять подростков без присмотра, внимательно следить за тем, с кем они общаются и как проводят свободное время.

