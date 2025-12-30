В жесткой аварии под Самарой погиб 30-летний водитель, два человека пострадали

В аварии под Самарой 30 декабря погиб человек, о подробностях рассказали в ГУ МВД России по Самарской области. ДТП произошло примерно в 11.00 в Волжском районе, на 27 километре «Самара — Большая Черниговка — граница с Казахстаном».