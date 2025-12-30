Ричмонд
В жесткой аварии под Самарой погиб 30-летний водитель, два человека пострадали

В Волжском районе лоб в лоб столкнулись две легковушки.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В аварии под Самарой 30 декабря погиб человек, о подробностях рассказали в ГУ МВД России по Самарской области. ДТП произошло примерно в 11.00 в Волжском районе, на 27 километре «Самара — Большая Черниговка — граница с Казахстаном».

«47-летний мужчина за рулем автомобиля Kia Rio, выехал на встречку в разрешенном месте и столкнулся с ВАЗ-2112», — следует из пресс-релиза регионального МВД.

За рулем отечественного автомобиля был 30-летний мужчина, он погиб. Его пассажир и водитель иномарки попали в больницу. Полицейские разбираются в обстоятельствах этой аварии.

Ранее две легковушки лоб в лоб столкнулись на трассе М-5 в Исаклинском районе, пострадали две женщины.