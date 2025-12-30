Ричмонд
Свердловского экс-вице-губернатора перевели под домашний арест

ЧЕЛЯБИНСК, 30 декабря. /ТАСС/. Центральный районный суд Челябинска по ходатайству следствия изменил меру пресечения бывшему свердловскому вице-губернатору Олегу Чемезову с содержания под стражей на домашний арест по делу о мошенничестве.

Источник: РИА "Новости"

Об этом передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Ходатайство следователя удовлетворить, изменить меру пресечения в отношении Чемезова на домашний арест. Освободить Чемезова из-под стражи в зале суда», — сказала судья.