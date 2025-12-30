На Урале два организатора незаконной миграции получили реальные сроки

В Свердловской области вынесли приговор двум организаторам канала незаконной миграции. Суд установил, что с 2015 по 2020 год Наталья Козлова и Азат Галоян помогли незаконно въехать в Россию 59 китайцам и одному вьетнамцу.
Для этого они готовили и оформляли документы в уполномоченных органах от имени разных компаний, например «Син Фэн», «УралОбувь» «Леопард» и другие. В документах содержались ложные сведения о месте работы, цели визита и проживания иностранцев в России.
— На основании этих фальшивых документов граждане КНР и Вьетнама получали визы и разрешения на работу. Фактически эти люди трудились не в Свердловской области и не по заявленным профессиям, а их реальные работодатели не были указаны в официальных приглашениях, — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Нижнесергинский районный суд признал организаторов виновными в совершении преступления по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору». Козлову приговорили к двум годам колонии общего режима, Галояна — к двум годам и четырем месяцам колонии общего режима.