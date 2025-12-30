Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ограничение движения для маршруток и грузовиков ввели на М-5 в Самарской области

В Самарской области из-за снегопада перекрыли участок автодороги.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 30 декабря, в Самарской области из-за снегопада ввели временное ограничение движения для маршруток и грузовиков на трассе М-5 «Урал». Об этом сообщили в МЧС по Самарской области.

«С 15:00 запрещен проезд для маршрутных транспортных средств и грузового транспорта на участке автомобильной дороги М-5 “Урал” с 890 км по 981 км», — рассказали в пресс-службе.

Ограничение действует в Сызранском и Ставропольском районах, а также в Тольятти и Жигулевске. Ориентировочно, его планируют отменить в этот же день в 21:00.

В условиях снегопада ГУ МВД по Самарской области просит водителей снизить скорость, соблюдать дистанцию и боковой интервал, избегать резких маневров и торможений, обязательно включать ближний свет или противотуманные фары.