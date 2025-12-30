В Поморье 18 человек получили различные сроки по делу о мошенничестве

«Суд с учетом мнения стороны государственного обвинения восемнадцати виновным назначил наказание в виде реального лишения свободы на сроки от 4 до 13 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, двум из которых отсрочено отбывание наказания до достижения их детьми четырнадцатилетнего возраста. Еще двум осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев и 5 лет условно с испытательным сроком 3 года», — сказано в сообщении.