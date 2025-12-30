В Уфе скончался известный маркетолог Мунир Минибаев

В Уфе на 52-м году жизни скончался известный маркетолог и общественный деятель Мунир Минибаев.
По предварительной информации, причиной смерти стал сердечный приступ. Окружающие отмечают, что это известие стало полной неожиданностью, так как в своих социальных сетях за две недели до трагедии Минибаев активно делился планами на будущее и даже спрашивал у подписчиков, будут ли они подводить итоги уходящего года или просто пропустят этот этап.
Прощание с Муниром Минибаевым состоится в среду, 31 декабря, с 13:00 до 14:00 в ритуальном зале «Вознесение» по адресу: Уфа, улица Цветочная, дом ⅔.
Мунир Минибаев посвятил маркетингу более 20 лет. За свою карьеру он реализовал множество крупных проектов, таких как «Уфимское ожерелье» и «Туган Як». Также он занимал должность помощника президента Ассоциации предпринимателей Башкирии.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.