В Уфе скончался известный маркетолог Мунир Минибаев

По предварительной информации, причиной смерти стал сердечный приступ. Окружающие отмечают, что это известие стало полной неожиданностью, так как в своих социальных сетях за две недели до трагедии Минибаев активно делился планами на будущее и даже спрашивал у подписчиков, будут ли они подводить итоги уходящего года или просто пропустят этот этап.