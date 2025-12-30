В Уфе автобус столкнулся с иномаркой, есть пострадавшие

В Уфе на проспекте Октября произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Автобус «НефАЗ», следовавший по маршруту № 74, допустил касательное столкновение с автомобилем «Фольксваген Тигуан», а затем въехал в столб.
По данным ГАИ Уфы, авария произошла около 16 часов. В момент аварии в салоне автобуса находилось около 22 человек. В результате столкновения есть пострадавшие, среди них несовершеннолетний. Все они доставлены в медицинские учреждения для осмотра и оказания помощи.
На месте работают сотрудники ГИБДД и экстренных служб. Для координации действий выехал заместитель прокурора Орджоникидзевского района Артур Тимерханов. Прокуратура взяла расследование на контроль и проверит соблюдение требований безопасности при организации пассажирских перевозок.
Отметим, что это второе ДТП с пассажирским автобусом за неделю. Ранее съехал в кювет автобус в Салавате.