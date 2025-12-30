В Уфе автобус столкнулся с иномаркой, есть пострадавшие

По данным ГАИ Уфы, авария произошла около 16 часов. В момент аварии в салоне автобуса находилось около 22 человек. В результате столкновения есть пострадавшие, среди них несовершеннолетний. Все они доставлены в медицинские учреждения для осмотра и оказания помощи.