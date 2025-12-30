Перед Новым годом двое иностранцев остались в аэропорту Кишинева без 50 тысяч долларов: Деньги перевозили в носках

Сотрудники таможенного поста в Международном аэропорту Кишинева совместно с Пограничной полицией пресекли две попытки незаконного вывоза валюты из Молдовы на общую сумму 50 тысяч долларов. Деньги были спрятаны в носках.
Первый случай был зафиксирован на рейсе Кишинев -Тель-Авив. Гражданка Израиля пыталась вывезти 26 100 долларов, спрятав их под одеждой. Пассажирка при этом выбрала зеленый коридор, заявив, что ей «нечего декларировать».
Второй инцидент произошел на рейсе Кишинев — Баку. У гражданина Азербайджана в личном багаже обнаружили незадекларированные 23 900 долларов.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Чем запомнится уходящий год: ТОП-10 событий, которые потрясли Молдову — от роста тарифов и цен до сомнительных результатов выборов в парламент.
Рост тарифов на коммуналку, подорожание продуктов, выборы в парламент — что повлияло на жизнь республики (далее…).
Молдавские послы переходят на удаленку и будут работать из Кишинева: А у нас все руководство страны так работает — по разбитым дорогам в обезлюдевшие села не ездят, не видят нищету и разруху кругом.
Инициатива главы МИДа Михая Попшоя предполагает, что дипломаты будут работать из Кишинёва и курировать страны, где у Молдовы нет посольств — от Африки до Австралии (далее…).
Нам бы побольше праздников, хороших и разных: Сколько дней жители Молдовы будут отдыхать в 2026 году.
Учитывая, что некоторые праздники выпадают на четверг, правительство может принять решение о переносе рабочих дней, чтобы создать «мини-каникулы» (далее…).