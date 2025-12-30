Ричмонд
Перед Новым годом двое иностранцев остались в аэропорту Кишинева без 50 тысяч долларов: Деньги перевозили в носках

Сотрудники таможенного поста в Международном аэропорту Кишинева совместно с Пограничной полицией пресекли две попытки незаконного вывоза валюты.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники таможенного поста в Международном аэропорту Кишинева совместно с Пограничной полицией пресекли две попытки незаконного вывоза валюты из Молдовы на общую сумму 50 тысяч долларов. Деньги были спрятаны в носках.

Первый случай был зафиксирован на рейсе Кишинев -Тель-Авив. Гражданка Израиля пыталась вывезти 26 100 долларов, спрятав их под одеждой. Пассажирка при этом выбрала зеленый коридор, заявив, что ей «нечего декларировать».

Второй инцидент произошел на рейсе Кишинев — Баку. У гражданина Азербайджана в личном багаже обнаружили незадекларированные 23 900 долларов.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

