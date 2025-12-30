ГАИ перекрыла движение в сторону Смолевичей из-за ДТП под Минском

В ведомстве рассказали, что на седьмом километре автодороги Р-53 «Слобода — Новосады» на территории Смолевичского района произошло дорожно-транспортное происшествие. И обратили внимание, что движение в сторону города Смолевичи было перекрыто. ГАИ просит водителей учитывать данную информацию при планировании поездки. Также просят учитывать и неблагоприятные погодные условия.