Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ГАИ перекрыла движение в сторону Смолевичей из-за ДТП под Минском

ГАИ: движение в сторону города Смолевичи перекрыта из-за ДТП в Смолевичском районе.

Источник: Комсомольская правда

ГАИ перекрыла движение в сторону Смолевичей из-за ДТП под Минском. Подробности сообщили в телеграм-канале ГАИ Миноблисполкома.

В ведомстве рассказали, что на седьмом километре автодороги Р-53 «Слобода — Новосады» на территории Смолевичского района произошло дорожно-транспортное происшествие. И обратили внимание, что движение в сторону города Смолевичи было перекрыто. ГАИ просит водителей учитывать данную информацию при планировании поездки. Также просят учитывать и неблагоприятные погодные условия.

Ранее массовое ДТП с участием девяти авто случилось на трассе М4 Минск — Могилев.

Тем временем синоптики сказали, какой будет погода на Новый год в Беларуси.

Кроме того, ГАИ предупредила об ограничении движения в центре Минска в новогоднюю ночь.