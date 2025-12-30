Ричмонд
На заснеженной трассе в Ростовской области столкнулись шесть автомобилей

На трассе «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск» в Белокалитвенском районе за полчаса произошло три дорожно-транспортных происшествия с участием шести машин.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Сегодня утром, 30 декабря, в районе 8:50, на подъезде к поселку Сосны 59-летний водитель Daewoo Nexia, предварительно, не учел погодные условия и столкнулся с Mitsubishi Lancer, за рулем которого находился 43-летний.

В то же время на этом участке трассы произошла вторая авария: 65-летний водитель микроавтобуса Fiat Ducato не справился с управлением и врезался в попутный Chery Tiggo, которым управлял 41-летний автомобилист.

Через 20 минут на этом же участке трассы случилось третье столкновение. По предварительным данным, 19-летний водитель Lada Priora не учел плохие дорожные условия и столкнулся со встречным Chery Tiggo под управлением 58-летнего мужчины.

В результате аварий никто не пострадал, однако шесть автомобилей получили механические повреждения.