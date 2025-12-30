В Белгородской области при ударе дрона по автомобилю погибла женщина

В селе Бессоновка мужчина также пострадал из-за атаки дрона на автомобиль. Его госпитализировали со слепыми осколочными ранениями лица и бедра. Аналогичная ситуация произошла в селе Вознесеновка Шебекинского округа, мужчину доставили в больницу с минно-взрывной травмой, а также осколочным ранением плеча.