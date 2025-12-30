Челябинца, вице-президента Общества глухих, отправили в колонию за хищения

Пресненский суд Москвы вынес приговор по уголовному делу о хищениях уроженцу Челябинской области, вице-президенту Всероссийском обществе глухих (ВОГ) Евгению Безрукову. Об этом сообщает 74.ru.
Всего к реальным срокам приговорены десять человек, включая бывшего президента ВОГ Валерия Рухледева, который получил 12 лет.
Следствие и суд установили, что Рухледев создал организованную группу из своих подчинённых. В период с 2015 по 2019 год они сфальсифицировали отчётные документы, занизив рыночную стоимость недвижимости, принадлежащей обществу.
Евгений Безруков, родившийся в 1974 году в посёлке Зауральский Челябинской области, был активным участником этой схемы. До работы в ВОГ он был тренером баскетбольного клуба «Метеор», а также занимался спортивными проектами для людей с инклюзией.
Помимо общественной деятельности, он состоял в партии «Единая Россия» и координировал проект «Единая страна — доступная среда».
Безрукова задержали в феврале 2024 года. Суд признал его виновным по статьям о растрате и мошенничестве в особо крупном размере. Ещё семерым фигурантам назначены сроки от пяти до десяти лет колонии, двое получили условные наказания.