В Уфе маршрутный автобус после ДТП с иномаркой врезался в опору

На проспекте Октября произошла авария с участием пассажирского автобуса.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе на проспекте Октября днем 30 декабря произошло ДТП с участием пассажирского автобуса.

По информации ГАИ, 54-летний водитель автобуса, следовавшего по 74-му маршруту, задел движущийся в том же направлении внедорожник Volkswagen Tiguan. После этого столкновения автобус потерял управление и врезался в придорожный столб. На тот момент в салоне находилось примерно 22 пассажира. Сейчас все они проходят осмотр у медиков для оценки их состояния.

На месте аварии работают инспекторы ГАИ, которые устанавливают все детали и причины случившегося. Обстоятельства ДТП уточняются.

