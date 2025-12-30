В Уфе маршрутный автобус после ДТП с иномаркой врезался в опору

В Уфе на проспекте Октября днем 30 декабря произошло ДТП с участием пассажирского автобуса.
По информации ГАИ, 54-летний водитель автобуса, следовавшего по 74-му маршруту, задел движущийся в том же направлении внедорожник Volkswagen Tiguan. После этого столкновения автобус потерял управление и врезался в придорожный столб. На тот момент в салоне находилось примерно 22 пассажира. Сейчас все они проходят осмотр у медиков для оценки их состояния.
На месте аварии работают инспекторы ГАИ, которые устанавливают все детали и причины случившегося. Обстоятельства ДТП уточняются.
