Минздрав Башкирии представил нового чат-бота для записи в поликлинику

В Башкирии к врачу теперь можно записаться через мессенджер Max.

Источник: Комсомольская правда

Жители Башкирии получили новый удобный способ записаться на прием к врачу. Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин рассказал, что теперь это можно сделать через популярный мессенджер Max.

Для этого нужно найти в приложении специального бота @rb_k_vrachu_bot, запустить его и пройти простую процедуру идентификации по номеру СНИЛС и дате рождения. После этого система предложит выбрать нужного специалиста, подходящую дату и время визита.

Министр добавил, что этот чат-бот доступен для всех в любое время суток. С его помощью можно не только записаться на прием, но и посмотреть информацию о своих уже оформленных талонах, а также при необходимости отменить запись.

