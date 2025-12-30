ФСБ предотвратила теракт на газовой инфраструктуре в КБР

«Предотвращена диверсия, организованная спецслужбами Украины», — говорится в релизе.
По данным службы, совершить преступление планировал житель Нальчика. Он прошел спецподготовку в одном из лагерей сил специальных операций ВСУ, после через транзитом через третьи страны вернулся в Россию. По заданию куратора диверсант должен был подорвать участок газораспределительной системы.
При задержании он оказал сопротивление и был ликвидирован, добавили в сообщении.
СК возбудил дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия.