Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ предотвратила теракт на газовой инфраструктуре в КБР

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В Кабардино-Балкарии сорвали попытку подрыва объекта газовой инфраструктуры, сообщили в ФСБ.

Источник: © РИА Новости

«Предотвращена диверсия, организованная спецслужбами Украины», — говорится в релизе.

По данным службы, совершить преступление планировал житель Нальчика. Он прошел спецподготовку в одном из лагерей сил специальных операций ВСУ, после через транзитом через третьи страны вернулся в Россию. По заданию куратора диверсант должен был подорвать участок газораспределительной системы.

При задержании он оказал сопротивление и был ликвидирован, добавили в сообщении.

СК возбудил дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия.