38 миллионов мимо бюджета: Следком вскрыл схему с неуплатой НДС главой фирмы из Магнитогорска

По версии следствия, с апреля 2023 года по март 2024 года глава организации умышленно не перечислил в федеральный бюджет налог на добавленную стоимость за 2023 год. Сумма ущерба превысила 37 млн рублей. Для этого, как установили следователи, использовался фиктивный документооборот с номинальными структурами, что позволяло незаконно заявлять налоговые вычеты по НДС.