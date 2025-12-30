38 миллионов мимо бюджета: Следком вскрыл схему с неуплатой НДС главой фирмы из Магнитогорска

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя строительной компании, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов на десятки миллионов рублей. Фигурантом стал генеральный директор ООО ПСК «Ремстрой-Техника» из Магнитогорска.
По версии следствия, с апреля 2023 года по март 2024 года глава организации умышленно не перечислил в федеральный бюджет налог на добавленную стоимость за 2023 год. Сумма ущерба превысила 37 млн рублей. Для этого, как установили следователи, использовался фиктивный документооборот с номинальными структурами, что позволяло незаконно заявлять налоговые вычеты по НДС.
Чтобы обеспечить возможное исполнение приговора, на имущество обвиняемого и его супруги наложен арест на сумму свыше 55 млн рублей. Кроме того, в ходе следственных действий было изъято имущество коммерческой организации более чем на 18 млн рублей.
Преступление выявили сотрудники регионального управления ФНС, оперативное сопровождение осуществляли сотрудники ОЭБиПК УМВД России по Магнитогорску. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города для рассмотрения по существу.