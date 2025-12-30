В Уфе навсегда закрыли один из родильных домов

Как пояснили в министерстве здравоохранения Башкирии, фактически новых пациенток учреждение не принимало уже с июля этого года. Основными причинами закрытия стали две проблемы. Во-первых, само здание роддома, построенное еще в 1956 году, перестало соответствовать современным санитарно-эпидемиологическим требованиям. Во-вторых, в последние годы здесь резко сократилось количество родов. Если в 2022 году в стенах этого роддома на свет появились 1758 детей, то к 2024 году эта цифра упала до 1294, а за уходящий 2025 год здесь приняли роды только у 505 женщин.