В Уфе навсегда закрыли один из родильных домов

В Уфе окончательно прекратил работу родильный дом № 8. Соответствующий приказ о закрытии подписан главным врачом учреждения накануне, 29 декабря.
Как пояснили в министерстве здравоохранения Башкирии, фактически новых пациенток учреждение не принимало уже с июля этого года. Основными причинами закрытия стали две проблемы. Во-первых, само здание роддома, построенное еще в 1956 году, перестало соответствовать современным санитарно-эпидемиологическим требованиям. Во-вторых, в последние годы здесь резко сократилось количество родов. Если в 2022 году в стенах этого роддома на свет появились 1758 детей, то к 2024 году эта цифра упала до 1294, а за уходящий 2025 год здесь приняли роды только у 505 женщин.
Всех беременных, которые были прикреплены к закрытому роддому, перенаправили в городской перинатальный центр. В минздраве также заверили, что всем сотрудникам родильного отделения предложили трудоустроиться на другие вакантные места в медицинских учреждениях города.
