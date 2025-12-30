В свердловском реабилитационном центре ребенок подавился блином и скончался

В Свердловской области в одном из реабилитационных центров произошел несчастный случай. Мальчик в возрасте 12 лет подавился блином и скончался. Ребенок находился в этом учреждении на лечении. Его отправили в данный центр родители. Об этом сообщает телеграм-канал «Плохие новости».
— Сотрудники реабилитационного центра не успели спасти ребенка. Мальчик скончался от асфиксии во время завтрака, — сказано в сообщении.
Уточняется, что родители мальчика намерены добиться наказания для сотрудников реабилитационного центра.
В пресс-службе регионального Следственного комитета «КП-Екатеринбург» сообщили, что воздерживаются от комментариев.