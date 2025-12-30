Вынесен приговор по делу о хищении у Минобороны РФ более 500 млн рублей

«Доказательства, собранные Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении руководителя ООО ИФК “РНГС Капитал” Дмитрия Левченко и генерального директора ООО “Сибай” Андрея Грунина. Приговором суда Левченко назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Грунину в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тыс. рублей каждому», — говорится в сообщении.