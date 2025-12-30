Главврача психбольницы в Ложках уволили после убийства санитара и побега двух пациентов

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о кровавом ЧП в психиатрической больнице, расположенной на станции Ложки Калачевского района. 27 декабря утром, по сведениям источников информагентства, во время совместного застолья пациент лечебницы зарезал санитара. После этого убийца и еще один душевнобольной сбежали из больницы, однако были оперативно задержаны сотрудниками ГУ МВД России по Волгоградской области.