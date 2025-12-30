Ричмонд
Прокуратура взяла на контроль расследование аварии с автобусом в Уфе

В ДТП на бульваре Славы в Уфе пострадали люди, среди них ребенок.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Башкирии взяла под свой контроль расследование аварии, которая произошла сегодня днем в Уфе. Столкновение случилось около остановки «Бульвар Славы» между автобусом «НефАЗ», следовавшим по 74-му маршруту, и внедорожником Volkswagen Tiguan.

В результате происшествия есть люди, которые получили травмы. Среди пострадавших есть и ребенок. Всем им оказали необходимую помощь и доставили в медицинские учреждения для дальнейшего лечения.

Для координации работы всех экстренных служб и полиции на место происшествия прибыл заместитель прокурора Орджоникидзевского района Уфы Артур Тимерханов. Надзорное ведомство будет лично следить за тем, как устанавливаются все обстоятельства и причины аварии, а также за принятием окончательного решения по этому делу.

