В МЧС рассказали подробности смертельного пожара в Зеленодольском районе

Стали известны подробности смертельного пожара в поселке Васильево Зеленодольского района Татарстана. Замначальника Главного управления — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ Максим Трущин сообщил, что в момент возгорания все жители дома были бодрствующими. По его словам, условием гибели стало то, что люди пытались потушить огонь самостоятельно.