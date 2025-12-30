В Германии совершили мегаограбление банка на 30 миллионов евро

Сообщается, что, начиная с понедельника, у отделения банка собираются разгневанные клиенты в количестве не менее 200 человек. Они требует предоставить полную информацию о произошедшем, а также полагающихся компенсациях. Однако руководство банка пока отказывается идти на контакт с пострадавшими. В итоге некоторые из них начали пытаться самостоятельно проникнуть в вестибюль закрытого отделения. На месте находится полиция с целью предотвращения дальнейшей эскалации.