Суд вынес приговор двум жителям Калининградской области за госизмену

В суде установлено, что Самок, будучи противником проведения СВО, в 2023 году через мессенджер установил контакт с представителем главного управления разведки Украины, которому сообщил о своей готовности участвовать в деятельности против безопасности России. По заданию украинских кураторов Самок занимался шпионажем, а также организовал диверсионное сообщество, вовлек в него Горулева и еще четырех человек, в том числе несовершеннолетних, которые осуществляли поджоги объектов транспортной инфраструктуры, жизнеобеспечения населения, средств связи и транспорта. Под руководством Самока организовано более 20 диверсий на территории Краснодарского, Алтайского краев, Калужской, Липецкой, Томской, Свердловской, Архангельской областей и других регионов России. Кроме того, будучи работником офиса продаж оператора сотовой связи, Самок осуществлял неправомерный доступ к персональным данным абонентов и передавал их третьим лицам за вознаграждение.