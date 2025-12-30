Шесть автомобилей пострадали в трех ДТП на трассе в Ростовской области

30 декабря на трассе в Белокалитвенском районе Ростовской области из-за ухудшения погоды произошло сразу несколько ДТП. Об этом рассказали в региональном управлении Госавтоинспекции.
Первая авария случилась утром на подъезде к поселку Сосны, на участке трассы Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск. Автоинспекторы выяснили, что в этом случае 59-летний водитель «Део Нексия» не учел погодные условия, не справился с управлением и столкнулся со встречным автомобилем «Лансер».
В это же время и в этом же районе 65-летний водитель «Фиат Дукато» также не придал значения погоде, не справился с управлением и столкнулся с попутным «Черри Тигго».
Через 20 минут, на этом же участке дороги, 19-летний водитель «Лада приора» также не учел условия, не справился с управлением и столкнулся со встречным «Черри Тигго».
— В результате никто не пострадал. Шесть автомобилей получили механические повреждения, — резюмировали в управлении Госавтоинспекции.
Водителям напоминают: на дорогах нужно быть внимательными и осторожными, особенно в зимний период. При гололеде и снегопаде нужно снижать скорость, держать дистанцию, нельзя совершать резкие маневры.
