В Уфе возбудили уголовное дело после ДТП с маршрутным автобусом

В Уфе по факту аварии с пассажирским автобусом СУ СКР по Башкирии возбудило уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Дело квалифицировано по статье об оказании услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности.
По версии следствия, днем 30 декабря на остановке «Бульвар Славы» столкнулись автобус «НефАЗ», перевозивший 22 человека, и легковой автомобиль. В результате несколько пассажиров автобуса получили травмы, среди пострадавших есть ребенок. Всем им оказали помощь и направили в больницы для обследования.
— На месте происшествия сейчас проводят все необходимые следственные мероприятия, чтобы восстановить полную картину случившегося. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям или бездействию тех, кто отвечал за безопасность при организации пассажирских перевозок, — прокомментировали ДТП в СК.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.