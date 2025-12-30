«Вышла, чтобы убедиться в отсутствии пострадавших, но оказалась под колесами фуры». 17-летняя девушка погибла в крупном ДТП под Смолевичами

30 декабря под Смолевичами произошло крупное ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка, сообщили в Следственном комитете.
Следователи рассказали, что по предварительной информации, 30 декабря на 7 километре трассы Р-53 «Слобода-Новосады» около 14.20 водитель автомобиля Jaguar неправильно выбрал скоростной режим. Это привело к заносу машины и столкновению с Volkswagen.
Выяснилось, что после удара пассажир и водитель второго автомобиля вышли на проезжую часть. Они хотели убедиться в отсутствии пострадавших, однако оказались под колесами фуры, водитель которой не успел вовремя остановить грузовик.
«От полученных травм 17-летняя пассажир Volkswagen погибла», — сообщили в СК.
Там уточнили, что следователи работают на месте аварии, выясняя ее обстоятельства. Известно, что ДТП было массовым, в него попали две фуры, маршрутка и шесть легковых автомобилей. Это значительно затруднило движение по маршруту.
