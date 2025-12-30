Ричмонд
Силы ПВО уничтожили третий летевший на Москву беспилотник

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили третий беспилотник (БПЛА), который атаковал Москву. Об этом 30 декабря сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: РИА "Новости"

«Еще один БПЛА, летевший на Москву, уничтожен силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в своем канале в мессенджере MAX.

Первый БПЛА Украины был уничтожен на подлете к Москве примерно в 18:09. Через 20 минут, в 18:29, Собянин сообщил о нейтрализации второго дрона.

Ранее в этот день Минобороны сообщило, что средства ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника над Брянской областью и Кубанью. Уточнялось, что дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) были ликвидированы в период с 12:00 до 16:00 мск.

