В Италии эвакуировали сто человек из-за аварии на канатной дороге

Инцидент произошел на высокогорной станции Монте-Моро в провинции Вербано-Кузио-Оссоло (регион Пьемонт).
«Авария с участием двух кабин канатной дороги, пострадал оператор внизу и трое из 15 пассажиров наверху. Два вертолета Drago задействованы для эвакуации людей, оказавшихся в ловушке на большой высоте», — сообщила пожарная служба в социальной сети Х.
Глава местной транспортной компании Филиппо Безоцци заявил газете Corriere della Sera, что канатная дорога недостаточно сбавила скорость при въезде на станцию и поэтому кабина врезалась в защитные ограждения.
Как сообщает газета, эвакуация вертолетами примерно ста человек, заблокированных в районе перевала на высоте 2,8 тысячи метров, завершилась около 14.30 (16.30 мск).
Советник по гражданской защите региона Пьемонт Марко Габузи заявил, что региональная система гражданской защиты в тесной координации с пожарной службой, альпийской спасательной службой, правоохранительными органами и медицинским персоналом была активирована с первых минут после аварии.