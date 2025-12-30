В Италии эвакуировали сто человек из-за аварии на канатной дороге

«Авария с участием двух кабин канатной дороги, пострадал оператор внизу и трое из 15 пассажиров наверху. Два вертолета Drago задействованы для эвакуации людей, оказавшихся в ловушке на большой высоте», — сообщила пожарная служба в социальной сети Х.