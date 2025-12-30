Двое погибли при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области

По его данным, инцидент произошёл в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа. Мужчина и женщина, находившиеся в автомобиле, скончались на месте от полученных ранений. Глава области выразил соболезнования родным и близким погибших, отметив, что сложно подобрать слова утешения в такой трагической ситуации.
«В селе Вознесеновка Шебекинского округа дрон атаковал автомобиль. От полученных ранений мужчина и женщина скончались на месте», — написал Гладков.
Ранее сообщалось, что в Грайвороне Белгородской области украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль, ранив двух мирных жителей. Пострадали женщина с осколочным ранением стопы и 14-летний мальчик с предварительным диагнозом «баротравма». Обоим оказана необходимая медицинская помощь, их жизни вне опасности.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.