Двое погибли при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области

Двое мирных жителей погибли в результате атаки беспилотника на автомобиль в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём канале.

Источник: Life.ru

По его данным, инцидент произошёл в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа. Мужчина и женщина, находившиеся в автомобиле, скончались на месте от полученных ранений. Глава области выразил соболезнования родным и близким погибших, отметив, что сложно подобрать слова утешения в такой трагической ситуации.

«В селе Вознесеновка Шебекинского округа дрон атаковал автомобиль. От полученных ранений мужчина и женщина скончались на месте», — написал Гладков.

Ранее сообщалось, что в Грайвороне Белгородской области украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль, ранив двух мирных жителей. Пострадали женщина с осколочным ранением стопы и 14-летний мальчик с предварительным диагнозом «баротравма». Обоим оказана необходимая медицинская помощь, их жизни вне опасности.

