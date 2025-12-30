Ричмонд
ПВО сбила несколько беспилотников над Воронежем

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Несколько беспилотников сбито в небе над Воронежем, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Источник: © РИА Новости

«Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал Гусев в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что непосредственная угроза атаки БПЛА в Воронеже сохраняется.

