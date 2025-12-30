В Англии афганец напал на людей в больнице из-за отказа записать его прием

В Англии гражданин Афганистана напал на людей в больнице, требуя, чтобы его приняли. Мужчина задержан, пишет Daily Mail.
Инцидент произошел в общественной больнице Ньютона в Ньютон-ле-Уиллоуз после полудня. 20-летний афганец пришел в медучреждение, чтобы записаться на прием, но ему отказали. Тогда мужчина, предположительно, с ломом напал на нескольких человек.
В результате происшествия пострадали пять человек. Им оказана помощь, полученными ими травмы не представляют угрозы для жизни. Афганца арестовали.
