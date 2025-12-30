Ричмонд
В Англии афганец напал на людей в больнице из-за отказа записать его прием

В одной из больниц Англии гражданин Афганистана напал на людей с ломом. Мужчина рассердился из-за того что его не записали на прием.

В Англии гражданин Афганистана напал на людей в больнице, требуя, чтобы его приняли. Мужчина задержан, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в общественной больнице Ньютона в Ньютон-ле-Уиллоуз после полудня. 20-летний афганец пришел в медучреждение, чтобы записаться на прием, но ему отказали. Тогда мужчина, предположительно, с ломом напал на нескольких человек.

В результате происшествия пострадали пять человек. Им оказана помощь, полученными ими травмы не представляют угрозы для жизни. Афганца арестовали.

