В Англии афганец напал на людей в больнице из-за отказа записать его прием

Инцидент произошел в общественной больнице Ньютона в Ньютон-ле-Уиллоуз после полудня. 20-летний афганец пришел в медучреждение, чтобы записаться на прием, но ему отказали. Тогда мужчина, предположительно, с ломом напал на нескольких человек.