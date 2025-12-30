Зеленский хочет, чтобы Трамп прилетел на Украину

Президент Украины добавил, что это случится лишь в том в случае, если американский лидер прибудет с визитом непосредственно на Украину, а не приземлится в Польше. Зеленский отметил, что это станет свидетельством того, что у Киева появляется реальная возможность рассчитывать на установление режима прекращения огня.