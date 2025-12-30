Арестованного в Ереване Карапетяна перевели под домашний арест

Российский и армянский предприниматель Самвел Карапетян находится под арестом с 18 июня по обвинению в публичных призывах к захвату власти. Поводом стало его выступление в защиту Армянской апостольской церкви, представителей которой раскритиковал премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Вину бизнесмен не признает. Он и его сторонники считают дело политически мотивированным и обвиняют судебные и правоохранительные органы в необъективности.
