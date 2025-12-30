Ричмонд
Арестованного в Ереване Карапетяна перевели под домашний арест

Суд Армении изменил меру пресечения главе ГК «Ташир» Самвелу Карапетяну. Его освободили из СИЗО под залог, теперь он находится под домашним арестом. Об этом сообщил адвокат бизнесмена Арам Вардеванян в Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).

Российский и армянский предприниматель Самвел Карапетян находится под арестом с 18 июня по обвинению в публичных призывах к захвату власти. Поводом стало его выступление в защиту Армянской апостольской церкви, представителей которой раскритиковал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Вину бизнесмен не признает. Он и его сторонники считают дело политически мотивированным и обвиняют судебные и правоохранительные органы в необъективности.

