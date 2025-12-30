Арестованного в Ереване Карапетяна перевели под домашний арест

Суд Армении изменил меру пресечения главе ГК «Ташир» Самвелу Карапетяну. Его освободили из СИЗО под залог, теперь он находится под домашним арестом. Об этом сообщил адвокат бизнесмена Арам Вардеванян в Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).