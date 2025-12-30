В Ульяновской области объявили режим беспилотной опасности

Ранее сообщалось, что Рязанской области введён режим беспилотной опасности из-за угрозы атаки беспилотников. Как сообщается в официальном приложении МЧС России, предупреждение распространяется на город Рязань и всю территорию региона, и жителям рекомендовано не подходить к окнам.