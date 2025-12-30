Зеленский отреагировал на атаки на резиденцию Путина

В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря украинские власти осуществили террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с использованием 91 беспилотника. Все дроны были уничтожены средствами ПВО. Глава МИД подчеркнул, что на фоне этого нападения Россия не намерена прекращать переговоры с США. В то же время, по его словам, позиция Российской Федерации на переговорах будет пересмотрена.