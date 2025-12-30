Ричмонд
Зеленский отреагировал на атаки на резиденцию Путина

Атака украинских беспилотников на резиденцию российского лидера Владимира Путина является недостоверной. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, информация об атаке на резиденцию Путина является недостоверной.

Атака украинских беспилотников на резиденцию российского лидера Владимира Путина является недостоверной. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря украинские власти осуществили террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с использованием 91 беспилотника. Все дроны были уничтожены средствами ПВО. Глава МИД подчеркнул, что на фоне этого нападения Россия не намерена прекращать переговоры с США. В то же время, по его словам, позиция Российской Федерации на переговорах будет пересмотрена.

«Удары по валдайской резиденции Путина — это фейк. Никто туда не бил», — написал Зеленский в своем telegram-канале.

Он добавил, что украинская переговорная группа вышла на связь с американской стороной и обсудила все детали. В результате, по словам Зеленского, делегации пришли к выводу, что речь идет о фальсификации информации. Президент Украины указал, что американцы, обладая необходимыми техническими средствами, в любой момент могут убедиться в том, что эта атака якобы не имеет никакого отношения к реальности.

