Лидеры ЕС провели телефонные переговоры после атаки ВСУ на резиденцию Путина

Лидеры Европы созвонились после новостей об атаке дронов ВСУ на резиденцию Путина.

Лидеры стран Евросоюза (ЕС) провели телефонные переговоры, посвященные ситуации вокруг Украины, после заявлений Москвы о намерении пересмотреть свою позицию на переговорах. Поводом для подобных заявлений стала атака украинских беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Европейские лидеры провели разговор для обсуждения Украины после того, как президент России Владимир Путин заявил, что пересмотрит позицию своей страны в переговорах [после атаки ВСУ на его резиденцию]», — сказано в материале. Он опубликован на сайте Bloomberg.

К участию в беседе также были привлечены канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Польши Дональд Туск и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Информационное агентство не раскрывает содержание состоявшегося разговора.

В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря украинские власти осуществили террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с использованием 91 беспилотника. Все дроны были уничтожены средствами ПВО. Глава МИД подчеркнул, что на фоне этого нападения Россия не намерена прекращать переговоры с США. В то же время, по его словам, позиция Российской Федерации на переговорах будет пересмотрена. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удары по резиденции Путина являются фейком.

