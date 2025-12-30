«Салават Юлаев» уступил в овертайме минскому «Динамо»

Уфимцы смогли отыграться только в третьей двадцатиминутке. Сначала Алексей Василевский, для которого эта шайба стала первой в 35 матчах сезона, сократил отставание. Голевой пас на него отдал вернувшийся в состав Шелдон Ремпал. А ближе к концу основного времени Джек Родуолд с передачи того же Ремпала сравнял счет и перевел игру в овертайм.