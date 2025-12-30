«Салават Юлаев» уступил в овертайме минскому «Динамо»

Уфимский «Салават Юлаев» потерпел поражение в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Команда уступила лидеру Западной конференции, минскому «Динамо», в овертайме со счетом 2:3.
Гости сразу захватили инициативу, открыв счет в первом периоде благодаря голу Виталия Пинчука в большинстве. Затем Андрей Стась удвоил преимущество белорусского клуба, также забив при игре «пять на четыре».
Уфимцы смогли отыграться только в третьей двадцатиминутке. Сначала Алексей Василевский, для которого эта шайба стала первой в 35 матчах сезона, сократил отставание. Голевой пас на него отдал вернувшийся в состав Шелдон Ремпал. А ближе к концу основного времени Джек Родуолд с передачи того же Ремпала сравнял счет и перевел игру в овертайм.
Однако в дополнительное время точным броском отличился Вадим Шипачев, который принес победу гостям.
После этого поражения «Салават Юлаев» остается на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Следующую игру уфимцы проведут дома 5 января против нижнекамского «Нефтехимика».
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.