30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка насмерть сбила пьяного пешехода в Дрогичинском районе, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
29 декабря около 19.35 31-летний житель Дрогичина, управляя автомобилем Peugeot, двигался по дороге Н632 Дрогичин — Радостово — Дивин от деревни Новая Попина к Заречке. На 8-м км возле Новой Попины он наехал на 55-летнего пешехода, шедшего по проезжей части в попутном направлении. Пешеход имел признаки алкогольного опьянения и не был обозначен световозвращателем в темное время суток. В результате ДТП мужчина скончался на месте, у него взята кровь на анализ. Следствие даст правовую оценку.
Госавтоинспекция напоминает, что пешеход обязан двигаться по тротуару, пешеходной дорожке, а при их отсутствии — по велосипедной дорожке либо обочине. В случае отсутствия указанных элементов дороги или невозможности движения пешеходов по ним допускается движение пешехода по краю ее проезжей части навстречу движению транспортных средств. -0-