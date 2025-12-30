Минздрав Башкирии сообщил о состоянии пациентов после ДТП с автобусом

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал, как чувствуют себя люди, пострадавшие в аварии с пассажирским автобусом в Уфе.
Всего в больницы города после происшествия доставили семь человек, среди них один несовершеннолетний. Шестерых взрослых пациентов осмотрели в приемных отделениях, оказали необходимую помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение.
Ребенка госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу. По оценке медиков, его состояние врачи расценивают как средней степени тяжести, он находится под наблюдением.
