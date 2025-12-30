Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав Башкирии сообщил о состоянии пациентов после ДТП с автобусом

Шесть человек из пострадавших в ДТП уже дома, ребенок остается в больнице.

Источник: Комсомольская правда

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал, как чувствуют себя люди, пострадавшие в аварии с пассажирским автобусом в Уфе.

Всего в больницы города после происшествия доставили семь человек, среди них один несовершеннолетний. Шестерых взрослых пациентов осмотрели в приемных отделениях, оказали необходимую помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение.

Ребенка госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу. По оценке медиков, его состояние врачи расценивают как средней степени тяжести, он находится под наблюдением.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.