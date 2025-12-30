Зеленский заявил, что готов ко встрече с Путиным в любом формате

По словам Зеленского, он готов встретиться с Путиным в любом из возможных форматов.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что при необходимости готов провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в любом из возможных форматов. Об этом он сообщил в соцсетях.
«Я готов к встрече с Путиным в любом формате. Главное, чтобы русские не боялись», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Кроме того, он добавил, что первые официальные документы, связанные с реализацией мирного плана, планируется подготовить к подписанию уже в январе.
Ранее Зеленский анонсировал заседание коалиции желающих по Украине. Оно намечено на 6 января. Также президент Украины выразил желание, чтобы Киев посетил глава Белого дома Дональд Трамп. По мнению Зеленского, это поможет установить режим прекращения огня. Кроме того, он назвал атаки ВСУ по государственной резиденции президента РФ Владимира Путина фейком, заявив, что никаких атак со стороны Украины не было.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Россия не намерена выносить в публичную плоскость вопрос о возможном ужесточении своей позиции на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Москва не выходит из переговорного процесса. Вместе с тем ранее глава МИД России Сергей Лавров допускал, что подход российской стороны на переговорах может быть пересмотрен.