Более ста тысяч человек остались без света в преддверии Нового года в подмосковном Раменском

В предновогодние дни в Подмосковье свыше 100 тысяч жителей оказались без света из-за отключения электричества. Об этом пишет telegram-канал Shot.

Из-за отключения электроэнергии света нет в домах, не работают светофоры и фонари.

По предварительным данным, инцидент произошел из ‑за возгорания электротехнической шины. В результате десятки жилых домов остались без электроснабжения, не функционируют светофоры и уличное освещение.

«Более ста тысяч человек остались без света в преддверии Нового года в Подмосковье. аварийное отключение электричества произошло в районе Северки в Раменском», — сказано в публикации.

По предварительным данным, инцидент произошел из ‑за возгорания электротехнической шины. В результате десятки жилых домов остались без электроснабжения, не функционируют светофоры и уличное освещение.

В администрации городского округа сообщили, что аварийно-восстановительные работы уже ведутся. Ориентировочно их планируют завершить в течение двух часов. В то же время часть местных жителей выражает опасения, что полное устранение последствий аварии может затянуться до новогодних каникул.