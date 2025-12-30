Жители Раменского остались без света из-за аварии

До 2022 года в деревне Донино работала только одна подстанция, находящаяся в зоне ответственности компании. От потребителей периодически поступали жалобы на перепады напряжения в сетях. Для разгрузки действующей электроустановки в деревне в декабре 2022 года была построена еще одна трансформаторная подстанция мощностью 250 кВА. Тогда от нее было запитано около 50 частных домовладений.