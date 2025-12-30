Специалисты «Мособлэнерго» уже приступили к восстановительным работам в Раменках

В городе Раменское в Московской области во вторник, 30 декабря, произошла авария на городских сетях.
По данным СМИ, аварийное отключение электричества произошло в районе Северки. Причиной аварии стало возгорание электротехнической шины. В результате случившегося десятки домов, остались без света, а на улицах не работают светофоры и фонари.
— Специалисты «Мособлэнерго» уже приступили к восстановительным работам. В данный момент производится переключение потребителей на резервные источники питания (там, где это технически возможно). Оставшиеся участки сетей будут выведены в ремонт, — сообщили в администрации городского округа.
Ориентировочно электричество восстановят через два часа, передает Telegram-канал администрации.
17 декабря в подмосковной Балашихе произошел блэкаут — по данным журналистов, в ряде домов пропало электричество, не работают светофоры, магазины и торговые центры. Управляющая компания пообещала восстановить свет через несколько часов.