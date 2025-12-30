Специалисты «Мособлэнерго» уже приступили к восстановительным работам в Раменках

— Специалисты «Мособлэнерго» уже приступили к восстановительным работам. В данный момент производится переключение потребителей на резервные источники питания (там, где это технически возможно). Оставшиеся участки сетей будут выведены в ремонт, — сообщили в администрации городского округа.