Премьер Польши заявил о готовности американцев отправить войска на Украину

Туск сообщил о решении США разместить свои войска на Украине после окончания конфликта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Соединенные Штаты выразили готовность направить свои вооруженные силы на территорию Украины в рамках реализации соглашений о гарантиях безопасности после завершения вооруженного конфликта. Об этом сообщает газета Wiadomosci.

«Ключевым итогом последних дней стало заявление США о готовности участвовать в предоставлении гарантий безопасности Украине после заключения мирного договора, включая присутствие американских войск, например, на границе или на линии соприкосновения между Украиной и Россией», — сказал Туск. Его слова приводит Wiadomosci.

Премьер-министр Польши заявил, что такого рода высказывания, исходящие из Вашингтона, «дают основания надеяться» на возможное разрешение конфликта в обозримой перспективе. Он также добавил, что заявление Соединенных Штатов вызвало удивление у некоторых партнеров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул свою готовность провести переговоры с российским лидеров Владимиром Путиным в любом возможном формате. По его словам, Киев и Вашингтон ежедневно ведут предметные интенсивные консультации, направленные на согласование положений мирного плана.

