ВС: запрет на автомойки в водоохранных зонах касается всех объектов

Ранее суд в Краснодаре, ссылаясь на норму Водного кодекса РФ, запретил работу автомойки у реки. Владелец бизнеса обратился подал апелляцию на это решение, в итоге решение суда первой инстанции было отменено. Апелляционная инстанция объяснила это тем, что разрешение на строительство было получено предпринимателем до вступления в силу соответствующего запрета. Кассационный суд согласился с ее выводом. Однако Верховный суд РФ отменил определения апелляции и кассации, оставив в силе решение первой инстанции.