ВС: запрет на автомойки в водоохранных зонах касается всех объектов

Запрет на размещение и работу автомоек в водоохранных зонах распространяется на все подобные объекты, вне зависимости от того, когда они были построены, сообщил Верховный суд РФ.
«Судебная коллегия по гражданским делам разъяснила, что закон не предусматривает никаких исключений для запрета на мойку автомобилей в водоохранных зонах, поскольку такие зоны имеют особое значение для защиты водных ресурсов», — говорится в сообщении.
Высшая судебная инстанция пришла к такому выводу после рассмотрения жалобы владельца закрытой из-за риска загрязнения реки автомойки в Краснодаре.
Ранее суд в Краснодаре, ссылаясь на норму Водного кодекса РФ, запретил работу автомойки у реки. Владелец бизнеса обратился подал апелляцию на это решение, в итоге решение суда первой инстанции было отменено. Апелляционная инстанция объяснила это тем, что разрешение на строительство было получено предпринимателем до вступления в силу соответствующего запрета. Кассационный суд согласился с ее выводом. Однако Верховный суд РФ отменил определения апелляции и кассации, оставив в силе решение первой инстанции.
Ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал о законе, запрещающем мыть автомобили на дачных участках.