12 человек пострадали, около 100 эвакуированы из-за аварии на канатной дороге

На канатной дороге в итальянских Альпах произошла авария, в результате которой пострадали 12 человек, включая ребёнка. Об этом сообщает газета La Repubblica.

Инцидент случился на высокогорной станции Монте-Моро в регионе Пьемонт. По предварительной версии, вагончик не сбросил скорость при входе на станцию и врезался в ограждения.

Помимо пострадавших, около ста пассажиров оказались заблокированы на линии. Для их эвакуации были задействованы два спасательных вертолёта.

Местные власти заявили, что все службы сработали оперативно и слаженно. Спасательная операция началась в первые же минуты после происшествия.