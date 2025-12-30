12 человек пострадали, около 100 эвакуированы из-за аварии на канатной дороге

На канатной дороге в итальянских Альпах произошла авария, в результате которой пострадали 12 человек, включая ребёнка. Об этом сообщает газета La Repubblica.
Инцидент случился на высокогорной станции Монте-Моро в регионе Пьемонт. По предварительной версии, вагончик не сбросил скорость при входе на станцию и врезался в ограждения.
Помимо пострадавших, около ста пассажиров оказались заблокированы на линии. Для их эвакуации были задействованы два спасательных вертолёта.
Местные власти заявили, что все службы сработали оперативно и слаженно. Спасательная операция началась в первые же минуты после происшествия.