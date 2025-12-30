Ричмонд
Неадекватный мужчина ночью зарезал пятерых детей и четверых взрослых

В Суринаме мужчина зарезал девять человек, пятеро из которых — дети.

В Суринаме мужчина зарезал девять человек, пятеро из которых — дети. Об этом сообщает журнал People.

Трагедия произошла в ночь на 28 декабря в городе Ришелье. Подозреваемый проник в жилой дом и нанёс множественные удары ножом.

Погибли четверо взрослых и пятеро детей. Ещё двое человек с тяжёлыми ранениями доставлены в больницу.

При задержании мужчина оказал вооружённое сопротивление. В ходе перестрелки он был ранен в ноги и госпитализирован.

По словам президента страны Дженнифер Герлингс-Симонс, среди жертв — собственные дети нападавшего и его соседи. Мотивы преступления и личность подозреваемого пока не раскрыты.